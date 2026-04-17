Fontecchio al bivio | tra il sogno NBA e la chiamata dell’Italia

Il percorso di Simone Fontecchio si trova in una fase cruciale, tra la possibilità di approdare in NBA e l’opportunità di proseguire con la nazionale italiana. Dopo aver concluso la stagione con la sua squadra, il giocatore sta valutando le offerte e le chiamate provenienti dagli Stati Uniti e dal nostro campionato, senza aver ancora preso una decisione definitiva. La decisione finale dovrà essere presa a breve, mentre il suo futuro si configura come un punto di svolta importante.

Il futuro professionale di Simone Fontecchio si trova in una fase delicatissima, sospesa tra le ambizioni della NBA e le necessità del basket nazionale. Dopo la conclusione della stagione con i Miami Heat, segnata dall’eliminazione al primo turno del play-in della Eastern Conference per mano degli Charlotte Hornets, l’ala pescarese deve ora gestire un periodo di incertezza che potrebbe influenzare la sua presenza con la maglia azzurra nelle prossime settimane estive. Un bivio decisivo tra Florida e Nazionale. Per il giocatore classe 1995, il momento attuale è caratterizzato da una doppia riflessione: la gestione della propria carriera nei prossimi mesi e la disponibilità per gli impegni internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontecchio al bivio: tra il sogno NBA e la chiamata dell’Italia Notizie correlate Leggi anche: San Siro al bivio: il Derby della Madonnina tra il sogno rimonta e il colpo del KO NBA, OKC torna al successo. Fontecchio parte in quintetto e Miami strapazza i BullsLos Angeles (Stati Uniti), 2 febbraio 2026 – Nella seconda trasferta consecutiva, è ripreso il cammino vincente degli Oklahoma City Thunder che, dopo...