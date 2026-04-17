Olbia | premiati i 10 studenti che uniscono studio e solidarietà

Lunedì 20 aprile alle 11 si terrà una cerimonia presso l’aula magna del Liceo Gramsci di Olbia, durante la quale saranno premiati dieci studenti. Questi ragazzi si sono distinti per aver combinato con successo il percorso scolastico con attività di solidarietà. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento pubblico per il loro impegno sia nei studi che nel sociale.

Lunedì 20 aprile, alle ore 11, l’aula magna del Liceo Gramsci di Olbia ospiterà una cerimonia che intreccia merito accademico e impegno civile. L’Avis Olbia, lavorando in sinergia con i dirigenti scolastici degli istituti superiori locali, provvederà a consegnare delle borse di studio a dieci studenti delle scuole superiori. Il riconoscimento non premierà soltanto l’eccellenza nello studio, ma anche la capacità dei giovani di farsi promotori della cultura del dono attraverso il numero di donazioni di sangue effettuate. Il legame tra tessuto produttivo e futuro sociale del territorio. L’iniziativa assume una dimensione che supera la semplice premiazione scolastica, trasformandosi in un ponte generazionale tra le nuove leve della società e le strutture economiche consolidate di Olbia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia: premiati i 10 studenti che uniscono studio e solidarietà Notizie correlate Studenti premiati con 66 borse di studioManageritalia Toscana celebra l’impegno, il talento e la determinazione dei giovani con la consegna di 66 borse di studio destinate agli studenti più... Liuc, contributi ai giovani talenti: consegnate 10 borse di studio agli studentiCastellanza (Varese), 12 marzo 2026 – Dieci borse di studio sono state consegnate martedì all’Università Liuc, alla presenza del rettore Anna...