Manageritalia Toscana riconosce l’impegno e il talento dei giovani attraverso l’assegnazione di 66 borse di studio. Questa iniziativa mira a sostenere gli studenti più meritevoli, valorizzando il loro percorso di crescita e di formazione. Un gesto che evidenzia l’importanza dell’investimento nel futuro e nella valorizzazione delle nuove generazioni.

Manageritalia Toscana celebra l’impegno, il talento e la determinazione dei giovani con la consegna di 66 borse di studio destinate agli studenti più meritevoli. L’iniziativa conferma la volontà dell’Associazione dei manager del terziario di investire nelle nuove generazioni, sostenendo il loro percorso formativo e valorizzando le competenze che rappresentano il futuro del territorio. La cerimonia si è svolta sabato scorso alla Giunti Odeon. A consegnare i riconoscimenti il presidente di Manageritalia Toscana Marco Zuffanelli, preceduto dai saluti istituzionali dell’assessora Letizia Perini e Maria Antonietta Mura, presidente Cfmt. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti premiati con 66 borse di studio

