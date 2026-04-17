Oggi a Monza arriva Ilaria Salis per chiedere la solidarietà dei cittadini

Oggi a Monza si tiene un incontro pubblico che vede tra gli ospiti l'europarlamentare Ilaria Salis dell'Alleanza Verdi e Sinistra. L'evento, previsto per venerdì 17 aprile, si concentrerà sulla missione di solidarietà rivolta a Cuba, con particolare attenzione al blocco imposto dall'amministrazione statunitense. La partecipazione di cittadini e rappresentanti locali mira a promuovere un dibattito sul tema e sensibilizzare l'opinione pubblica.

Si parlerà della missione di solidarietà contro il blocco imposto dall'amministrazione Trump a Cuba nel corso dell'incontro pubblico che si terrà venerdì 17 aprile a Monza e che vedrà fra gli ospiti l'europarlamentare monzese Ilaria Salis (Alleanza Verdi e Sinistra). L'appuntamento è per le 14.30.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate A Monza arriva Ilaria Salis per chiedere la solidarietà dei cittadiniSi parlerà della missione di solidarietà contro il blocco imposto dall'amministrazione Trump a Cuba nel corso dell'incontro pubblico che si terrà... Ilaria Salis arriva in città e scoppia la protesta: "Non è un buon esempio"Un incontro al Circolo Arci con l’europarlamentare Ilaria Salis scatena la polemica. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Monza arriva Ilaria Salis per chiedere la solidarietà dei cittadini; Ilaria Salis, processo (quasi) chiuso: l’annuncio dell’europarlamentare brianzola; Caso Salis, arriva l’archiviazione: chiuso il procedimento in Ungheria; Monza, lo striscione contro il 41 bis e per un mondo senza galere: Slogan e parole che riportano a climi passati. A Monza torna Ilaria Salis: ecco il motivo e quando verràIlaria Salis a Monza il 17 aprile per un incontro sulla crisi a Cuba. Evento alla Camera del Lavoro tra solidarietà e polemiche politiche. monza-news.it Caso Salis, arriva l’archiviazione: chiuso il procedimento in UngheriaDopo mesi di tensioni, chiuso il caso giudiziario contro l’eurodeputata monzese. Decisiva l’immunità votata a Strasburgo. Sullo sfondo, la sconfitta politica di Orbán. mbnews.it Se Ilaria Salis ti facesse questa domanda… come le risponderesti in modo SINCERO - facebook.com facebook "Salis Una ragazza fortunata, non tutti coloro che commettono reati hanno la sua fortuna". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, confondendo Silvia Salis e l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis x.com