San Roberto di Molesme abate riformatore e iniziatore di Cîteaux 17 aprile

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, la Chiesa ricorda San Roberto di Molesme, nato intorno al 1028 e morto nel 1111. Fu un monaco benedettino che diede vita all’iniziativa di fondare l’abbazia di Cîteaux, da cui successivamente si sviluppò l’Ordine cistercense. La sua figura è associata al rinnovamento monastico e alla riforma della vita religiosa nel periodo.

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, la Chiesa ricorda San Roberto di Molesme (c. 1028–1111), monaco benedettino e iniziatore di Cîteaux, da cui nascerà l’ Ordine cistercense. La sua vicenda si colloca nel grande movimento di riforma monastica dell’XI secolo, teso a ripristinare la semplicità evangelica della Regola di San Benedetto. Formatosi nel priorato di Moutier-la-Celle, Roberto divenne poi abate di Saint?Michel de Tonnerre. Di fronte al rilassamento della disciplina, si ritirò con alcuni compagni nella foresta di Bourgogne, dando vita alla comunità di Molesme. Qui impose una vita fatta di preghiera, povertà e lavoro manuale, elementi che segneranno a fondo la spiritualità cistercense.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Roberto di Molesme, abate riformatore e iniziatore di Cîteaux (17 aprile) Notizie correlate Leggi anche: Santo del giorno 3 aprile: San Riccardo di Chichester, vescovo riformatore e pastore dei poveri San Turibio di Mogrovejo, vescovo: riformatore di Lima e difensore degli indigeniSan Turibio di Mogrovejo (1538–1606), arcivescovo di Lima, è tra le figure più luminose della Chiesa dell’America meridionale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: San Roberto di Molesme, abate riformatore e iniziatore di Cîteaux (17 aprile); Oroscopo del giorno dopo: venerdì 17 aprile 2026 (San Roberto di Molesme); Venerdì 17 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT VENERDI’ 17 APRILE 2026. 37 ANNI FA BLOB DEBUTTA SU RAI 3. San Roberto di Molesme, abate riformatore e iniziatore di Cîteaux (17 aprile)Oggi, venerdì 17 aprile 2026, la Chiesa ricorda San Roberto di Molesme (c. 1028–1111), monaco benedettino e iniziatore di Cîteaux, da cui nascerà l’ Ordine cistercense. La sua vicenda si colloca nel ... quotidiano.net San Roberto di La Chaise-Dieu: il Santo del 17 aprileSan Roberto di La Chaise-Dieu, noto anche come Roberto di Molesme, è il santo celebrato il 17 aprile. Nato nel 1028 a Champagne, in Francia, Roberto è conosciuto per la sua devozione religiosa e il ... quotidiano.net Santo del Giorno - Il 17 aprile si celebra : San Roberto di La Chaise-Dieu Abate! °•°-*°°•------°•°*°-°•° San Patrizio, vescovo e patrono d'Irlanda, noto per aver evangelizzato l'isola nel V secolo. È una memoria facoltativa molto sentita a liv - facebook.com facebook