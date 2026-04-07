Oggi 7 aprile San Giovanni Battista de La Salle | è l’ideatore della scuola cristiana

Oggi si celebra San Giovanni Battista de La Salle, riconosciuto come il fondatore della scuola cristiana. Nato nel 1651, ha dedicato la sua vita alla creazione di istituzioni educative rivolte a bambini e giovani, con un’attenzione particolare alla formazione umana e cristiana. La sua figura è associata all’istituzione di scuole e alla promozione dell’educazione come strumento di crescita e sviluppo.

San Giovanni Battista de La Salle è il patrono degli insegnanti, poiché è stato il fondatore della scuola cristiana adoperandosi per la formazione umana e cristiana di bambini e giovani. La Chiesa commemora oggi, 7 aprile, san Giovanni Battista de La Salle, sacerdote francese che visse a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Ideatore della scuola cristiana, si adoperò per la formazione delle giovani generazioni sotto il profilo umano e specificatamente cristiano. Nasce a Reims il 30 aprile 1651 come primogenito di 10 figli in una famiglia di rango nobiliare. Dopo la morte dei genitori, ha 21 anni quando deve occuparsi di badare ai fratelli. Santo... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 7 aprile, San Giovanni Battista de La Salle: è l’ideatore della scuola cristiana 7 aprile, Martedì dell’Ottava di Pasqua: San Giovanni Battista de La Salle, patrono degli insegnantiNel calendario romano il 7 aprile (nel 2026 cade Martedì dell’Ottava di Pasqua) la Chiesa ricorda San Giovanni Battista de La Salle. 29 gennaio, oggi la Società di San Giovanni Battista oggi compie 230 anniFirenze, 29 gennaio 2026 – Firenze rende omaggio a una delle sue istituzioni più antiche e identitarie. Temi più discussi: Tutti i Santi giorni, 7 aprile: oggi si ricorda San Giovanni Battista de La Salle; Santo del giorno 07 Aprile 2026: San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote; 7 aprile, Martedì dell’Ottava di Pasqua: San Giovanni Battista de La Salle, patrono degli insegnanti; Almanacco | Martedì 7 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. San Giovanni Battista de la Salle, 7 aprile 2026/ Oggi si ricorda un precursore della scuola pubblicaIl 7 aprile si festeggia San Giovanni Battista de la Salle, patrono degli educatori: scopriamo la sua vita e le sue opere, come la fondazione dei Lasalliani. ilsussidiario.net Martedì 7 aprile: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 7 aprile 2026 e si festeggia San Giovanni Battista. Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it Il secondo piano dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno ha un suono che non si confonde: è quello dei nuovi inizi. In tre mesi sono nati 140 bambini all'ospedale di Foligno: viaggio nel reparto di ostetricia con il dottor Radicioni. Leggi l'articolo comple - facebook.com facebook Giovanni Battista de La Salle. L’educazione come opera profetica per il mondo (a cura di Matteo Liut). Crescere e “diventare grandi” significa dare espressione a ciò a cui si è chiamati, mettersi al servizio del mondo. Ecco perché l’educazione è una delle più p x.com