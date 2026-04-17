L’attore ha ripreso il ruolo di Maui, che aveva già doppiato nella versione animata della storia. Recentemente ha dichiarato che il personaggio di Maui è ispirato a suo nonno. La produzione del remake di Oceania si sta concludendo, con le riprese che si sono svolte in diverse location. La pellicola, prevista per il prossimo anno, vedrà la partecipazione di altri attori e tecnici coinvolti nel progetto. La data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata.

L'attore ha ripreso il ruolo di Maui che già aveva doppiato nella versione animata della storia e si è aperto sul suo rapporto con il personaggio e di come la sua famiglia sia tra le ispirazioni principali Un altro dei più grandi film d'animazione della Disney sta per diventare un film live-action: anche Oceania è sbarcato a Las Vegas, durante la presentazione dello studio alla CinemaCon, con Dwayne Johnson che è salito sul palco per mostrare in anteprima alcune nuove immagini del film. Il nonno di Dwayne Johnson ha ispirato Maui "Ho vissuto con il personaggio di Maui per più di 10 anni", ha detto Johnson, che riprende il ruolo del semidio che ha interpretato nell'originale animato del 2016 e nel sequel del 2024.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oceania, Dwyane Johnson sul remake: "Il personaggio di Maui è ispirato a mio nonno"

Dwayne Johnson Becomes Maui in Moana Live-Action | Inspired by His Grandfather #moana #maui #therock

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