L e incredibili avventure di Moana, la giovane navigatrice polinesiana di Motunui, stanno per tornare sullo schermo con il remake live action di Oceania. Il film Disney è stato presentato al CinemaCon di Las Vegas. A introdurre la nuova Moana, interpretata da Catherine Laga’aia, è stato Dwayne Johnson, nei panni del semidio Maui. Un’eroina sempre più guerriera che principessa. L’attore ha colto l’occasione per raccontare il suo legame profondo con Maui, fondato nelle sue origini polinesiane e ispirato alla figura del nonno, il wrestler samoano Peter “High Chief” Maivia. Catherine Laga’aia e Dwayne Johnson parlano di “Oceania” al Cinemacon 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Johnson a Las Vegas per il remake di "Oceania" presenta Catherine Laga’aia come nuova Moana: «Una guerriera, Maui la sostiene e la valorizza. Ecco la vera mascolinità»

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Svelato il trailer del live action di Oceania, ma il Maui di Dwayne Johnson non convinceMilano, 25 marzo 2026 – Disney ha finalmente svelato il trailer del live action di Oceania, uno dei remake più attesi degli ultimi anni.

Oceania, il live-action Disney ha una data: trailer e poster svelano il ritorno di Maui e VaianaLa magia dell’oceano sta per tornare sul grande schermo in una veste completamente nuova e realistica.

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