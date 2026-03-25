svelato il trailer del live action di oceania ma il maui di dwayne johnson non convince

Il trailer del live action di Oceania è stato pubblicato, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. Tra le novità del film, il personaggio di Maui interpretato da Dwayne Johnson ha ricevuto commenti critici in merito alla sua resa rispetto alla versione originale. La pellicola, prevista per le prossime settimane, vede coinvolti diversi attori e tecnici, ma l'attenzione si concentra sulle scelte di recitazione e sulla rappresentazione del personaggio.

Milano, 25 marzo 2026 – Disney ha finalmente svelato il trailer del live action di Oceania, uno dei remake più attesi degli ultimi anni. Se da un lato il film promette di riportare sul grande schermo la magia dell’originale del 2016, dall’altro il primo impatto con il Maui di Dwayne Johnson ha generato una pioggia di reazioni contrastanti. Tra entusiasmo, nostalgia e critiche feroci, il dibattito è già acceso. Un ritorno atteso, tra fedeltà e nostalgia. A quasi dieci anni dal successo animato, Oceania torna in versione live action con un’operazione che segue la scia dei grandi remake Disney. Alla regia c’è Thomas Kail, mentre il cast vede la giovane Catherine Laga’aia nei panni di Vaiana e soprattutto Dwayne Johnson che riprende il ruolo di Maui, che aveva già doppiato nel film originale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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