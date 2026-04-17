Occupazione e gap di genere | se l’Italia è ultima in Europa

L’Italia registra il tasso di occupazione più basso tra i paesi europei, con il 67,6% rispetto al 76,1% della media comunitaria. La differenza evidenzia una disparità significativa nel mercato del lavoro rispetto ad altri stati membri dell’Unione Europea. Oltre a questo dato, il paese presenta anche un divario di genere tra uomini e donne che riguarda sia le opportunità di impiego che la partecipazione alle attività lavorative.

Italia ultima in Europa per tasso di occupazione con il 67.6%, a fronte di un dato Ue pari a 76.1%. Non solo. Italia in fondo alla classifica europea anche per quanto concerne l’occupazione femminile. Ed è il gap di genere occupazionale il dato più eclatante, al negativo, del lavoro in Italia. E’ quanto emerge dall’ultimo report Eurostat con i dati appena aggiornati, aprile 2026, che fotografano l’occupazione Ue 2025 relativamente alla fascia di età compresa tra 20 e 64 anni. Si pensi che in Italia le donne che lavorano tra i 20 e i 64 anni sono il 58%, a fronte di un tasso di occupazione femminile Ue del 71,3%. E il dato occupazionale femminile in Italia crolla al 53.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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