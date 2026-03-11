Abruzzo terza in Italia per imprese femminili ma tra luci e ombre | 600 quelle perse nel 2025 e il gap di genere resta

L’Abruzzo si posiziona al terzo posto in Italia per numero di imprese femminili, con una presenza significativa nel panorama economico regionale. Nel 2025, circa 600 attività femminili sono state chiuse, evidenziando un calo rispetto agli anni precedenti. Le imprese femminili della regione tendono a concentrarsi in settori meno redditizi, anche se risultano più solide in termini strutturali rispetto ad altre realtà italiane.

