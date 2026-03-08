Taranto ultima in Italia per occupazione femminile | l’allarme di Confartigianato

Taranto si piazza all’ultimo posto in Italia per tasso di occupazione femminile secondo i dati di Confartigianato. La provincia registra un calo di posti di lavoro per le donne rispetto alle altre realtà del paese. La situazione viene evidenziata come un problema di rilievo, senza che siano fatte ipotesi sulle cause, e si concentra esclusivamente sui numeri ufficiali diffusi dall’associazione.

Taranto è l’ultima provincia italiana per occupazione femminile. Un dato che emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi nazionale di Confartigianato e che, proprio nella giornata dell’8 marzo, riporta al centro del dibattito la condizione delle donne nel mercato del lavoro locale. Secondo i dati più recenti, in Italia il tasso di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il 57,4%, il livello più alto degli ultimi vent’anni. In Puglia la percentuale scende al 40,5%, mentre nella provincia di Taranto crolla al 24,6%, collocando il territorio ionico all’ultimo posto tra tutte le 107 province italiane. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Occupazione femminile in Sicilia: record storico nel 2024 per Confartigianato, ma resta il divario di genere

Lavoro e diritti, la Cgil lancia l'allarme sul divario di genere e chiede un piano per l'occupazione femminile

