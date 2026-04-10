Peter Thiel è un imprenditore e investitore statunitense noto per il suo ruolo nel settore tecnologico e nel mondo degli investimenti. È stato uno dei fondatori di PayPal e ha partecipato attivamente allo sviluppo di varie startup innovative. Nel corso degli anni, Thiel ha mantenuto una posizione di rilievo tra i miliardari che controllano alcune delle principali aziende di tecnologia. La sua influenza si estende anche nel campo dell’intelligenza artificiale e delle politiche legate all’innovazione digitale.

. Nel club oligopolistico dei miliardari di Big Tech, ogni membro ha la propria visione del mondo e degli affari, ma nessuno vanta la prospettiva filosofica di Peter Thiel. Il co-fondatore e presidente di Palantir, una delle società di analisi dei dati più vicine al Pentagono, sostiene l’Amministrazione Trump non solo perché ritiene che gli convenga dal punto di vista economico e normativo ma anche sulla base di convinzioni ideologiche maturate studiando intellettuali come Carl Schmitt, Leo Strauss e René Girard. È raro sentirlo parlare di fatturati o di partnership aziendali: molto più frequenti, nei suoi discorsi, sono le riflessioni sulla religione o la storia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi è Peter Thiel, il tecno-crociato dell’IA trumpiana

Peter Thiel, le lezioni del tecno-guru americano: cosa c'è dietro il simbolismo dell'AnticristoCapita, nelle epoche di confusione, che alcune idee antiche riappaiano, in veste rinnovata e a dispetto di chi le vorrebbe sepolte.

Peter Thiel, il tecno-filosofo tra aziende e politica che ha lanciato Zuckerberg e VanceNel racconto tra l’artefatto e l’ingenuo che dei campioni della Silicon Valley si fa usualmente, si tende a distinguere due tipi di imprenditori.

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Il vescovo teologo Staglianò: «Peter Thiel predica la guerra come inevitabile ma il cristianesimo smonta la sua idea di uomo»Peter Thiel mette in dubbio la pace globale. Dal Vaticano, attraverso il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, arriva la replica: la violenza non è destino, ma una ferita da redimere ... famigliacristiana.it

Peter Thiel a Roma raccontato da chi lo ha invitato: parla con Wired l'organizzatore del ciclo di conferenze sull'AnticristoIl presidente dell'associazione Vincenzo Gioberti dà una sua lettura degli incontri nella capitale presieduti dal controverso fondatore di Palantir ... wired.it

Il Sole 24 ORE. . Peter Thiel non è solo un miliardario della Silicon Valley o il fondatore di Palantir. È uno dei pensatori più influenti dell’ecosistema trumpiano, capace di mescolare cristianesimo, apocalisse, tecnologia e geopolitica, grazie ai suoi studi filo - facebook.com facebook

LA VERA EGEMONIA CULTURALE È QUELLA TOLKIENANA – DA GIORGIA MELONI A PETER THIEL, LA DESTRA SI ... x.com