La schedatura dei criminali che portò Peter Thiel nel cuore del potere

Peter Thiel ha deciso di condividere i dettagli sulla sua azienda, Palantir, che da anni fornisce dati alle forze dell’ordine, alimentando il timore di un sistema di sorveglianza simile a quello del film «Minority Report». La decisione arriva dopo che si è scoperto come questa piattaforma abbia contribuito alla creazione di un database dettagliato sui criminali, con l’obiettivo di migliorare le indagini e prevenire i reati. Recentemente, Thiel ha rivelato in un libro come questa tecnologia abbia permesso di tracciare e monitorare i sospetti in modo più efficiente.

In un libro la storia di come la sua «Palantir» per anni abbia fornito dati alle forze dell’ordine in stile «Minority report». L’esperimento ha un nome in codice, Operazione Laser, e per quasi dieci anni, dal 2011, trasforma Los Angeles in un banco di prova continuo per la polizia predittiva. La scena si ripete ogni giorno. Un agente apre il «Chronic Offender Bulletin» generato da Gotham, il software che Palantir - l’azienda di Peter Thiel - ha fornito al comune di Los Angeles e che setaccia i database del dipartimento di Polizia in cerca di arresti, affiliazioni a gang, persino semplici contatti con gli agenti, e assegna un punteggio di rischio a centinaia di persone. 🔗 Leggi su Laverita.info

