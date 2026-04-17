O Gran Camiño 2026 | Yates vince la penultima tappa e vola in testa alla generale terzo Pinarello

Nella penultima tappa della O Gran Camiño 2026, Adam Yates ha conquistato la vittoria con un allungo negli ultimi chilometri, arrivando primo al traguardo. La frazione, lunga 145 chilometri, si è conclusa con la sua affermazione, portandolo in testa alla classifica generale. Terzo in classifica generale si trova ora il ciclista che corre con il team Pinarello. La giornata ha visto un deciso sviluppo nelle posizioni di vertice della corsa.

La penultima tappa se la prende Adam Yates. Con un allungo a negli ultimi km il corridore in forza alla UAE Team Emirates – XRG si è imposto nella quarta frazione della O Gran Camiño 2026, tagliando per primo il traguardo al termine di un percorso da 145.7 km con partenza da Xinzo de Limia ed arrivo ad Alto de Cabeza de Meda, balzando anche in testa alla classifica generale. Finale perfetto per il britannico che, insieme alla propria squadra, ha lavorato perfettamente nel gruppo fino ad allungare tagliando fuori tutti i principali avversari. La tappa per lunghi tratti è stata caratterizzata dalla fuga in solitaria dell’iberico Samuel...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - O Gran Camiño 2026: Yates vince la penultima tappa e vola in testa alla generale, terzo Pinarello Notizie correlate Leggi anche: O Gran Camiño 2026: Adam Yates il più atteso, Alessandro Pinarello ci prova Leggi anche: O Gran Camiño 2026: Carlos Canal si prende la seconda tappa in volata, sesto Pinarello. Reis nuovo leader Contenuti di approfondimento Temi più discussi: O Gran Camiño 2026, la startlist definitiva; O Gran Camiño 2026, assolo vincente di Romeo. Pinarello sul podio e nuovo leader della generale; O Gran Camiño, ecco tutti i dettagli: le 5 tappe, i favoriti e dove vederla in tv; O Gran Camiño 2026: percorso, tappe e favoriti. Dove vedere la corsa in Galizia. O Gran Camiño 2026, tappa e maglia per Adam Yates – Alessandro Pinarello 3°Adam Yates vince la tappa regina della O Gran Camiño 2026. Interpretazione perfetta per ... msn.com O GRAN CAMINO. YATES DOMINA A CABEZA DE MEDA: TAPPA E MAGLIA DI LEADER, 3° PINARELLOL'inglese della UAE Team Emirates firma l'assolo decisivo sull'Alto de Cabeza de Meda, Pinarello ancora sul podio. tuttobiciweb.it Enrico Spada. . Una stagione da incorniciare per la pallavolo italiana ed europea, raccontata attraverso le voci di due grandi protagonisti nella nuova puntata di Volley Night. Con la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, e l’analisi tecnica - facebook.com facebook