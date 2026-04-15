O Gran Camiño 2026 | Carlos Canal si prende la seconda tappa in volata sesto Pinarello Reis nuovo leader

Nella seconda tappa di O Gran Camiño 2026, lunga 148 chilometri, Carlos Canal, in forza al Movistar Team, ha vinto in volata. La frazione si è conclusa con Canal davanti agli altri concorrenti, mentre il sesto classificato è stato un corridore della Pinarello. Con questa vittoria, Reis è diventato il nuovo leader della corsa.

La seconda tappa se la prende Carlos Canal. Il corridore in forza al Movistar Team si è imposto nella frazione numero due della O Gran Camiño 2026 arrivando per primo in volata al termine di un percorso lungo 148.6 km partito da Vilalba e terminato in quel di Barreiros. Si tratta del primo successo assoluto da professionisti per lo spagnolo nel segno di un giorno indimenticabile. Supportato dal lavoro svolto dai compagni di squadra Ivan Romeo e Nelso Oliveira, lo spagnolo è scattato in testa a duecento metri dal traguardo (in leggera salita), dove ha preceduto nettamente Mats Wenzel (Equipo Kern Pherma), seguito da Eric Fagundez (Burgos-Burpellet-BH), piazzatesi rispettivamente al secondo ed al terzo posto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - O Gran Camiño 2026: Carlos Canal si prende la seconda tappa in volata, sesto Pinarello. Reis nuovo leader Notizie correlate O Gran Camiño 2026, Julius Johansen conquista la cronometro di apertura. Ottavo PinarelloSi conclude con la vittoria di Julius Johansen la prima tappa del O Gran Camiño 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest’anno alla sua quinta... Leggi anche: O Gran Camiño 2026: Adam Yates il più atteso, Alessandro Pinarello ci prova Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: O Gran Camiño 2026, la startlist definitiva; O Gran Camiño, ecco tutti i dettagli: le 5 tappe, i favoriti e dove vederla in tv; O Gran Camiño 2026: Adam Yates il più atteso, Alessandro Pinarello ci prova; O Gran Camiño 2026, la guida completa. O GRAN CAMIÑO, CANAL VINCE LA SECONDA TAPPA, PINARELLO 6°Carlos Canal ha vinto la seconda tappa del 5° O Gran Camiño - The Historical Route, la Vilalba - Barreiros di 148,6 km caratterizzata dalla salita all’Alto de Noceda (2,6 km all’8,4%) ad una ventina d ... tuttobiciweb.it O Gran Camiño 2026, Julius Johansen conquista la cronometro di apertura. Ottavo PinarelloSi conclude con la vittoria di Julius Johansen la prima tappa del O Gran Camiño 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest'anno alla sua quinta edizione. oasport.it Weekend di gare per @sgarese_sincro Ottimi risultati ottenuti dalle piu piccoline alla loro prima esperienza, con un fantastico 5 posto nel doppio e un 4 posto nella squadra. Grandi risultati anche per le piu grandi, con una magica medaglia di bronzo per Cami - facebook.com facebook