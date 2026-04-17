Nuovo sportello Postamat a Licata più sicuro e tecnologico

È stato inaugurato un nuovo sportello Postamat nell’ufficio postale di corso Filippo Re Capriata a Licata. L’installazione fa parte di un intervento di aggiornamento tecnologico e di sicurezza degli sportelli automatici. La postazione offre servizi di prelievo, pagamento e consultazione, con un focus sulla maggiore affidabilità dell’attrezzatura. L’intervento interessa l’area di Licata e mira a migliorare l’accesso ai servizi postali per i cittadini.

Poste Italiane ha installato un nuovo sportello automatico Postamat nell'ufficio "Licata 2" di corso Filippo Re Capriata. Il dispositivo di ultima generazione sostituisce il precedente Atm e introduce tecnologie più avanzate sia in termini di sicurezza che di funzionalità.Il nuovo Postamat è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Leggi anche: Molise più sicuro: arrestato un responsabile del furto al Postamat di San Giacomo, dopo sette mesi di indagini.

Inaugurato il nuovo Postamat di ultima generazione a Montelapiano, il comune più piccolo d'AbruzzoÈ stato inaugurato nella mattinata di venerdì 13 febbraio l’Atm Postamat di Montelapiano, che con i suoi 65 residenti è il comune più piccolo...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Poste, nuovi Atm Postamat a Perino e Vernasca; Talamona e Villa di Tirano hanno i loro nuovi Atm Postamat; Nuovi Postamat a Talamona e Villa di Tirano; Poste Italiane potenzia i servizi: nuovi ATM Postamat a Talamona e Villa di Tirano.

Villa di Tirano potenzia la rete dei servizi: attivato nuovo Postamat di ultima generazioneUn aggiornamento concreto nei servizi di prossimità per Villa di Tirano. Poste Italiane ha attivato in Piazza Torelli un nuovo ATM Postamat, progettato per semplificare le operazioni quotidiane e intr ... intornotirano.it

All’ufficio postale di Licata 2 un nuovo ATM Postamat Un nuovo sportello Postamat di nuova generazione per i cittadini operativo h24.... facebook