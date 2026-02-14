Molise più sicuro | arrestato un responsabile del furto al Postamat di San Giacomo dopo sette mesi di indagini

A San Giacomo degli Schiavoni, un uomo è stato fermato per aver rubato denaro da un Postamat, un fatto che ha preoccupato la comunità. Dopo sette mesi di indagini, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e arrestare il sospettato, che aveva preso di mira il distributore automatico nel centro del paese. La polizia ha recuperato parte del denaro trafugato durante l’operazione.

San Giacomo degli Schiavoni, un Molise più sicuro: Arrestato il responsabile dell'assalto al Postamat. San Giacomo degli Schiavoni, in Molise, respira dopo sette mesi di apprensione. I Carabinieri di Termoli, coordinati dalla Procura di Larino, hanno arrestato uno dei responsabili del colpo al Postamat che aveva scosso la piccola comunità. Il sindaco Costanzo Della Porta, membro della Commissione Antimafia, ha espresso il suo plauso alle forze dell'ordine e alla magistratura per un'indagine che restituisce fiducia ai cittadini. Un colpo nella quiete del Molise: l'impatto sulla comunità. L'assalto al Postamat, avvenuto sette mesi fa a San Giacomo degli Schiavoni, aveva lasciato un segno profondo nel tessuto sociale del paese. ASSALTO AL BANCOMAT DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI: ARRESTATO 31ENNE Blitz dei Carabinieri all'alba: eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne, originario di Foggia e domiciliato a Montenero di Bisaccia.