Inaugurato il nuovo Postamat di ultima generazione a Montelapiano il comune più piccolo d' Abruzzo

Il nuovo Postamat di ultima generazione è stato aperto a Montelapiano, il comune più piccolo d’Abruzzo, per rispondere alle esigenze di una comunità che spesso si sente isolata. La scelta di installare il bancomat in paese, che conta appena 65 abitanti, mira a migliorare i servizi bancari e facilitare le operazioni quotidiane dei residenti. La cerimonia di inaugurazione si è svolta venerdì 13 febbraio, attirando alcuni cittadini e rappresentanti locali.

È stato inaugurato nella mattinata di venerdì 13 febbraio l'Atm Postamat di Montelapiano, che con i suoi 65 residenti è il comune più piccolo d'Abruzzo. All'evento di inaugurazione, aperto alla cittadinanza e alla presenza di rappresentanti di Poste Italiane, sono intervenuti il sottosegretario.