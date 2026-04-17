Nuovo atto criminale all’impianto irriguo di Rosarno aziende senz’acqua e stagione a rischio

Un atto criminale ha danneggiato l’impianto irriguo di Rosarno, causando l’interruzione dell’approvvigionamento idrico a numerose aziende agricole della zona. La vicenda ha portato alla sospensione delle attività irrigue, mettendo a rischio la stagione agricola in corso. La polizia sta indagando sull’episodio, che ha coinvolto l’impianto e ha provocato ingenti danni alle aziende locali.

Un nuovo e grave atto criminale colpisce il sistema irriguo della Piana di Gioia Tauro, mettendo in ginocchio decine di aziende agricole e compromettendo l’intera stagione produttiva. A lanciare l’allarme è il commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, Giacomo Giovinazzo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Un milione per l’impianto irriguo. L’investimento del Parco 5 TerreOltre un milione di euro per l’efficientamento e il potenziamento della rete irrigua presente nei territori del Parco nazionale delle Cinque Terre. Teramo senz’acqua: razionamenti notturni e rischio penale per Ruzzo RetiIl potabilizzatore di Montorio al Vomano è in crisi per il maltempo, causando interruzioni idriche a Giulianova Paese e altri comuni teramani tra il... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il pericolo nei cantieri. La camorra infiltrata nel sistema degli appalti 11 arresti vicini ad un clan; Sciacalli senza scrupoli: vandalizzata la Pastorale Migranti, è il terzo furto in 15 giorni; Borseggia una donna a Roma, agente lo ferma: lui tira fuori il tesserino della polizia peruviana; Incendio boschivo doloso, deve scontare oltre due anni di reclusione. In atto lo sbancamento della collinetta sul sedime del Nuovo Ospedale della Piana….. - facebook.com facebook Nuovo scooter Atto Sport per anziani e disabili: si richiude e diventa un trolley da portare in aereo e viaggio disabili.com/recensioni-pro… #scooterelettrico #anziani #disabili #scooterpieghevole #scooteraerei x.com