Teramo senz’acqua | razionamenti notturni e rischio penale per Ruzzo Reti

A Teramo si registrano interruzioni nell'erogazione dell'acqua a causa di problemi al potabilizzatore di Montorio al Vomano, che sono stati causati dal maltempo. Tra il 7 e il 10 aprile 2026, i cittadini di Giulianova Paese e altri comuni della zona hanno subito razionamenti notturni dell'acqua. La società Ruzzo Reti potrebbe affrontare conseguenze legali per la crisi idrica in corso.

Il potabilizzatore di Montorio al Vomano è in crisi per il maltempo, causando interruzioni idriche a Giulianova Paese e altri comuni teramani tra il 7 e il 10 aprile 2026. L’emergenza colpisce residenti e imprese, scatenando dure critiche della formazione Nos-Noi contro la Ruzzo Reti spa e l’amministrazione guidata da Costantini. L’azienda Ruzzo Reti spa ha reso noto, tramite un avviso pubblicato sul proprio portale il 7 aprile alle 12:37, che i problemi tecnici all’impianto di Montorio al Vomano continuano a generare disagi. Le aree più colpite sono Giulianova Paese, Canzano, Castellalto, Civitella del Tronto e Sant’Egidio alla Vibrata, sebbene sia stato garantito il normale funzionamento del presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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