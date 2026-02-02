Un milione per l’impianto irriguo L’investimento del Parco 5 Terre

Il Parco delle Cinque Terre ha deciso di investire oltre un milione di euro per migliorare l’impianto irriguo della zona. I fondi serviranno a rendere più efficiente e potente il sistema di irrigazione, che interessa i territori protetti. L’obiettivo è garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche e sostenere l’agricoltura locale. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno diversi punti della rete irrigua, con l’intento di favorire un ambiente più equilibrato e resiliente.

Oltre un milione di euro per l’efficientamento e il potenziamento della rete irrigua presente nei territori del Parco nazionale delle Cinque Terre. È quanto investirà l’ente di Manarola, grazie a un cospicuo finanziamento del Mase. L’azione riguarda in questa fase il tratto compreso tra Corniglia e Montenero, ma si inserisce in un disegno più ampio e unitario, volto al progressivo potenziamento e alla realizzazione — ove non ancora presente — dell’ acquedotto irriguo sull’intero territorio. Un percorso che riconosce l’acqua come elemento centrale del paesaggio e della vita agricola delle Cinque Terre, storicamente governata attraverso sistemi diffusi e adattati a un territorio complesso, oggi chiamati a essere ammodernati e razionalizzati in un’ottica di comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

