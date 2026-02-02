Un milione per l’impianto irriguo L’investimento del Parco 5 Terre

Il Parco delle Cinque Terre ha deciso di investire oltre un milione di euro per migliorare l’impianto irriguo della zona. I fondi serviranno a rendere più efficiente e potente il sistema di irrigazione, che interessa i territori protetti. L’obiettivo è garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche e sostenere l’agricoltura locale. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno diversi punti della rete irrigua, con l’intento di favorire un ambiente più equilibrato e resiliente.

Oltre un milione di euro per l’efficientamento e il potenziamento della rete irrigua presente nei territori del Parco nazionale delle Cinque Terre. È quanto investirà l’ente di Manarola, grazie a un cospicuo finanziamento del Mase. L’azione riguarda in questa fase il tratto compreso tra Corniglia e Montenero, ma si inserisce in un disegno più ampio e unitario, volto al progressivo potenziamento e alla realizzazione — ove non ancora presente — dell’ acquedotto irriguo sull’intero territorio. Un percorso che riconosce l’acqua come elemento centrale del paesaggio e della vita agricola delle Cinque Terre, storicamente governata attraverso sistemi diffusi e adattati a un territorio complesso, oggi chiamati a essere ammodernati e razionalizzati in un’ottica di comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un milione per l’impianto irriguo. L’investimento del Parco 5 Terre Approfondimenti su Parco CinqueTerre Tre milioni per monorotaie e acquedotto. L’investimento del Parco delle Cinque terre Il Parco delle Cinque Terre ha annunciato un investimento complessivo di circa tre milioni di euro, destinati a migliorare le infrastrutture del territorio. Restyling del Renato Panena. Investimento da 900mila euro per l’impianto sportivo A Passignano, è stato avviato il restyling del campo sportivo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Parco CinqueTerre Argomenti discussi: Cuneo ottiene un milione di euro per la ciclabile tra Bombonina e Madonna delle Grazie; Conte: Un milione di euro dai tagli degli stipendi M5S per l’emergenza maltempo; Conte: Ci tagliamo gli stipendi, destineremo un milione di euro per chi è stato danneggiato dal ciclone; Maltempo Conte: 'Un milione per l'emergenza da taglio stipendi M5S'. Scuola, Mim: polizza sanitaria per oltre un milione di lavoratori, pubblicata gara da 320 milioniL'obiettivo è garantire una copertura sanitaria integrativa a oltre 1.200.000 dipendenti, includendo anche i docenti con contratto a tempo determinato annuale e quelli con incarico fino al termine del ... corriere.it Un milione per l’area della Cascata. Galleria di due km in ValnerinaPer l’area della Cascata delle Marmore arriva un milione di euro, finalizzato ad avviare la progettazione di un intervento essenziale per il futuro potenziamento a fini turistici e di sviluppo ... lanazione.it Oltre 1 milione di euro per potenziare la rete irrigua del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta Il Parco Nazionale delle Cinque Terre avvia un intervento strategico per adattamento climatico e agricoltura: progetto finanziato dal Bando Pa - facebook.com facebook Parco Cinque Terre, oltre un milione dal ministero per l’efficientamento e il potenziamento della rete irrigua x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.