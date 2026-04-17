Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha organizzato un incontro tecnico per discutere le nuove norme riguardanti le concessioni demaniali marittime destinate alle attività turistiche e ricreative. Durante l'incontro sono stati affrontati i dettagli del bando unico che coinvolgerà i Comuni e regolamenterà le assegnazioni delle spiagge. La discussione si è concentrata sui passaggi chiave per l'implementazione delle nuove procedure.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ospitato un primo incontro tecnico fondamentale per definire le nuove regole sulle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. Al tavolo si sono concentrati i rappresentanti delle Regioni, dell’Unione Province Italiane (Upi) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) con l’obiettivo di redigere un bando tipo che guidi le procedure a evidenza pubblica che i Comuni dovranno avviare. La strategia emiliano-romagnola per la tutela del sistema balneare. L’assessora regionale al Turismo, Frisoni, ha sottolineato come questo confronto tecnico sia una risposta concreta a una necessità da tempo manifestata dalle amministrazioni regionali: avere un modello di riferimento comune che aiuti i Comuni ad affrontare la complessità della gestione delle gare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove regole per le spiagge: nasce il bando unico per i Comuni

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