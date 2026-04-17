Nuova vita per la Villa di Rondine | un nuovo spazio per cultura dialogo e formazione internazionale

La Villa di Rondine ha riaperto i battenti dopo un intervento di restauro, trasformandosi in un centro dedicato a attività culturali e a programmi di formazione internazionale. La struttura, situata in una zona rurale, ospiterà eventi, incontri e workshop rivolti a studenti e professionisti provenienti da diverse parti del mondo. La riqualificazione mira a favorire lo scambio di idee e a promuovere il dialogo tra persone di varie culture.

Arezzo, 17 aprile 2026 – . L’inaugurazione dopo il restauro reso possibile dal sostegno di Fondazione CR Firenze. Nel cuore della Toscana, alle porte di Arezzo dove il borgo medievale di Rondine si affaccia sulle sponde dell'Arno, c’è una ferita della storia che si trasforma ogni giorno in un ponte. Ieri, giovedì 16 aprile, quel ponte è diventato ancora più solido: con il taglio del nastro della rinnovata “Villa di Rondine”, la Cittadella della Pace aggiunge un tassello fondamentale al suo mosaico di convivenza e formazione che intreccia storie di nemici che qui imparano a superare l’odio e diventare ambasciatori di pace nel mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova vita per la Villa di Rondine: un nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionale Nuova vita per la Villa di Rondine: nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionale Notizie correlate Inaugurata la Villa di Rondine: un nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionaleNel cuore della Toscana, alle porte di Arezzo dove il borgo medievale di Rondine si affaccia sulle sponde dell'Arno, c’è una ferita della storia che... Ceramica Rondine: identità industriale, cultura della materia e visione internazionaleNel panorama della ceramica italiana di alta gamma, Ceramica Rondine rappresenta una realtà che ha saputo trasformare la propria storia industriale... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Nuova vita per la Villa di Rondine; Nuova vita per la Villa di Rondine: un nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionale; Nuova vita per la Villa di Rondine: nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionale. Amaranto Channel. . Uno spazio che ospiterà studenti, ex studenti, ricercatori del metodo rondine, imprenditori di pace: questo il ruolo della Villa di Rondine, inaugurata oggi. facebook