Inaugurata la Villa di Rondine | un nuovo spazio per cultura dialogo e formazione internazionale

È stata inaugurata la Villa di Rondine, un nuovo centro dedicato alla cultura, al dialogo e alla formazione internazionale. Situata nel cuore della Toscana, vicino ad Arezzo, la struttura si trova nel borgo medievale di Rondine, affacciato sulle sponde dell’Arno. La villa rappresenta un intervento volto a promuovere incontri e iniziative di carattere culturale, in un’area che, nel passato, ha conosciuto momenti di crisi e trasformazione.

Nel cuore della Toscana, alle porte di Arezzo dove il borgo medievale di Rondine si affaccia sulle sponde dell'Arno, c’è una ferita della storia che si trasforma ogni giorno in un ponte. Questa mattina, giovedì 16 aprile, quel ponte è diventato ancora più solido: con il taglio del nastro della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Ceramica Rondine: identità industriale, cultura della materia e visione internazionaleNel panorama della ceramica italiana di alta gamma, Ceramica Rondine rappresenta una realtà che ha saputo trasformare la propria storia industriale... Formazione sanitaria a Palermo, inaugurata una nuova area operativa a Villa MagnisiÈ stata inaugurata ieri mattina (31 marzo 2026) nella sede dell’Ordine dei medici di Palermo, una nuova area di Villa Magnisi destinata alle attività... Panoramica sull’argomento Si parla di: Vignola in fiore, al via la 55ª edizione della Festa dei Ciliegi tra parate e mercatini; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 10, 11 e 12 aprile. Mafia, inaugurata 'villa della legalità' sede di Tele JatoE' stata inaugurata questo pomeriggio la Villa della Legalità in Contrada Annunziata, sulla strada provinciale Partinico-Montelepre. Alla cerimonia hanno partecipato il Prefetto di Palermo Massimo ... ansa.it