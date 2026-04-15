Ceramica Rondine è una realtà italiana nel settore della ceramica di alta gamma. L’azienda ha trasformato la propria storia industriale in una proposta che risponde alle esigenze dell’architettura moderna. La sua identità si basa sulla cultura della materia e sulla visione internazionale, elementi che caratterizzano la sua presenza nel mercato. La produzione si concentra sulla qualità e sull’innovazione, mantenendo un legame forte con le radici industriali.

Nel panorama della ceramica italiana di alta gamma, Ceramica Rondine rappresenta una realtà che ha saputo trasformare la propria storia industriale in una proposta coerente con le esigenze dell’architettura contemporanea. Fondata nel 1961 tra Reggio Emilia e Modena, l’azienda ha costruito nel tempo un’identità riconoscibile, fondata su continuità produttiva, qualità tecnica e capacità di interpretare l’evoluzione del progetto. La forza del marchio risiede in un modello industriale solido, sviluppato attraverso il controllo diretto della filiera. Dalla selezione delle materie prime alla decorazione digitale, fino alla cottura e alle finiture, le principali fasi vengono gestite all’interno di stabilimenti tecnologicamente avanzati.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ceramica Rondine: identità industriale, cultura della materia e visione internazionale

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