Nuova vita per la scuola Carpignola | taglio del nastro dopo un investimento da 2,5 milioni di euro
Stamattina la scuola Carpignola ha riaperto le porte dopo i lavori di ristrutturazione. Sono stati spesi 2,5 milioni di euro per rinnovarla, e l’inaugurazione è diventata una festa per bambini, insegnanti e genitori. Tra canti, poesie e un mini plastico dell’aula, i piccoli hanno dato il loro benvenuto a una scuola nuova di zecca.
Adeguamento sismico, risparmio energetico e aule più confortevoli per la scuola rinnovata, inaugurata con una festa dedicata ai bambini Un momento di grande festa con protagonisti i bambini tra canti, poesie dedicate alla scuola e anche un mini plastico di un’aula realizzato dalle loro piccole mani. Si è inaugurata venerdì mattina (30 gennaio) la rinnovata scuola Carpignola consegnata alla città e soprattutto a chi la vive ogni giorno, alunni e alunne, corpo docente e personale ausiliario, dopo aver ultimato importanti lavori di riqualificazione sul fronte dell’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della struttura.🔗 Leggi su Riminitoday.it
