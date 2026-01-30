Il funzionamento della delega sul libretto di risparmio postale è diventato un argomento di interesse per molti italiani. Chi ha un libretto può ora affidare a qualcun altro la gestione di alcune operazioni, come i prelievi o i versamenti. La procedura è abbastanza semplice: si firma un modulo e si autorizza un delegato a operare sul conto. In questo modo, chi ha bisogno di aiuto o non può recarsi di persona può comunque gestire i propri risparmi senza problemi.

Il libretto di risparmio postale è uno degli strumenti più antichi e diffusi in Italia per custodire i risparmi in modo semplice e sicuro. Fin dalla sua nascita, nel 1875, è stato utilizzato da generazioni di risparmiatori per accumulare denaro e gestirlo nel tempo senza costi di apertura o di gestione, salvo le imposte previste dalla legge. Nel corso degli anni, questo prodotto si è evoluto tanto e oggi è disponibile nella forma Smart, utilizzabile in modalità online tramite app o sito ufficiale di Poste Italiane, oltre che in versioni dedicate ai minori di età. Accanto alle versioni digitali esiste però ancora la forma ordinaria che mantiene le caratteristiche tradizionali di gestione allo sportello. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Come funziona la delega sul libretto di risparmio postale?

