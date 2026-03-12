il vecchio libretto postale un tesoro da mille lire

Un attore di teatro di 72 anni, originario di Margno, ha scoperto un vecchio libretto postale contenente mille lire. La somma, conservata per oltre sessant’anni, è cresciuta fino a raggiungere i 50mila euro. La scoperta è stata fatta durante un'operazione di riordino di oggetti di famiglia. Il libretto rappresenta un piccolo patrimonio accumulato nel tempo.

Mille lire che in sessant’anni si sono trasformate in 50mila euro. Le ha trovate Umberto Libassi, un attore di teatro di 72 anni originario di Margno, dove ha abitato prima di trasferirsi. Le mille lire sono state depositate il 25 ottobre 1963 su un libretto di risparmio al portatore della Cassa di risparmio di Trieste dai genitori quando lui era un bambino. Lui non ne ha mai saputo nulla. Il libretto era finito poi un baule da attori che ha ereditato con tutto il resto dai genitori quando sono mancati. Il baule, con il suo antico tesoro nascosto, è rimasto a lungo in un deposito. "Di recente, durante il trasloco me lo sono portato a casa - racconta Umberto, che adesso abita a Valbrenta, provincia di Vicenza -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

