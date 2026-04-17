Nissan ha presentato le prime immagini ufficiali del modello X-Trail 2027, il nuovo SUV che introduce un design più aggressivo e innovativo. La casa automobilistica ha annunciato l’adozione di tecnologie avanzate, tra cui il sistema di intelligenza artificiale chiamato AI Drive. Questa novità si inserisce nel quadro della strategia Re:Nissan, che punta a sviluppare veicoli più tecnologici e sostenibili.

Nissan ha svelato le prime immagini ufficiali della nuova generazione del SUV X-Trail 2027, segnando un punto di svolta per la strategia aziendale denominata Re:Nissan. Il nuovo modello punta su una drastica semplificazione dei prodotti globali e su un deciso investimento nelle tecnologie di propulsione ibrida. L’evoluzione estetica e il nuovo linguaggio visivo del marchio. Il design della Nissan X-Trail 2027 rompe con il passato attraverso un restyling radicale che ridefinisce l’impatto visivo del veicolo. La parte anteriore presenta una griglia nera di grandi dimensioni con trama a maglia larga, la quale integra direttamente i gruppi ottici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Nissan X-Trail 2027: design radicale e l’intelligenza AI Drive

Il nuovo Nissan X-Trail 2026 si è evoluto!

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