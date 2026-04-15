Lancia Ypsilon Turbo 100 a cambio manuale | costa 3mila euro in meno

Un nuovo modello di utilitaria con motore turbo da 100 cavalli è stato introdotto sul mercato. La vettura, che utilizza un motore a benzina senza tecnologia mild hybrid, è dotata di un cambio manuale a 6 marce. Il prezzo di lancio è stato fissato a circa 3.000 euro in meno rispetto alle versioni precedenti. La vettura mantiene il design elegante e compatto tipico della categoria.

Elettrica, ibrida e ora anche a benzina, con la peculiarità del cambio manuale: Lancia presenta la Ypsilon Turbo 100, variante priva di elettrificazione e con un tradizionale cambio ad H a 6 marce. Una risposta alle esigenze di un mercato, quello italiano, ancora legato a tematiche di praticità, semplicità, affidabilità, coinvolgimento alla guida, manualità e gestualità da decenni insiti nel panorama automobilistico. Lancia, in attesa di presentare la futura Gamma - disegnata a Torino e prodotta a Melfi - amplia così l’offerta sull’unico modello attualmente a listino. L’arrivo di una motorizzazione esclusivamente a benzina, tanto più con una...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lancia Ypsilon Turbo 100 a cambio manuale: costa 3mila euro in meno Lancia Ypsilon, presto anche manuale! #lancia #lanciaypsilon #cambiomanuale Notizie correlate Lancia Ypsilon manuale da 22.200 euro: costa meno dell ibrida?La Lancia Ypsilon Turbo 100 è finalmente a listino: motore benzina, cambio manuale a 6 marce e un prezzo di partenza di 22. Lancia Ypsilon manuale da 22.200€: costa meno dell’ibrida?La Lancia Ypsilon Turbo 100 è finalmente a listino: motore benzina, cambio manuale a 6 marce e un prezzo di partenza di 22. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lancia Ypsilon a benzina con cambio manuale, tutti i prezzi; La Lancia Ypsilon arriva a listino con il cambio manuale; Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, niente ibrido e c'è il cambio manuale: ecco quanto costa.; Lancia Ypsilon a benzina: motore 1.2 Turbo 100 CV, caratteristiche e prezzi. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100: benzina, cambio manuale e prezzo da ingresso gammaLa versione entry level ha un motore termico puro e costa 3.000 euro in meno rispetto all’ibrida con l'automatico ... quattroruote.it Lancia Ypsilon Turbo 100: debutta la nuova motorizzazione turbo benzina a MilanoLancia presenta a Milano la Ypsilon Turbo 100, nuova city-car turbo benzina da 100 CV, cambio manuale e prezzi concorrenziali. Tutti i dettagli e promozioni. megamodo.com Lancia Ypsilon Turbo 100: debutta in Italia la nuova versione benzina da 100 CV con cambio manuale facebook Lancia Ypsilon Turbo 100, torna il benzina manuale nella gamma ift.tt/uQZjmaC x.com