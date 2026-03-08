L' Iran ha scelto la nuova guida suprema è Mojtaba figlio di Ali Khamenei

In Iran, Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader Ali Khamenei, è stato nominato nuova Guida suprema. La decisione è stata presa dal regime, che ha optato per mantenere la continuità nella leadership. La nomina segna un passaggio di consegne ufficiale senza modifiche sostanziali alla linea politica del paese. La designazione è stata comunicata dall’autorità di governo iraniana.

Il regime ha scelto di proseguire nella continuità. Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali Khamenei, è stato nominato Guida suprema dell'Iran. Lo rende noto l'Assemblea degli esperti di leadership iraniana. "Nel commemorare la memoria di queste guide divine e popolari, dichiara che, dopo un'attenta e approfondita revisione e avvalendosi della capacità dell'articolo 108 della Costituzione, in conformità con il suo dovere religioso e la sua fede nel porsi al cospetto di Dio Onnipotente, nella sessione straordinaria odierna, l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (che Dio lo preservi) è nominato e presentato come terza guida del sacro sistema della Repubblica Islamica dell'Iran con il voto decisivo degli onorevoli rappresentanti dell'Assemblea degli Esperti", si legge nella dichiarazione pubblicata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

