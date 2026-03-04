Il figlio dell’ayatollah Ali Khamenei è stato eletto nuova guida spirituale suprema chi è Mojtaba

Mojtaba Hosseini Khamenei, figlio maggiore dell’ayatollah Ali Khamenei, è stato eletto nuova guida spirituale suprema. La sua nomina segue la morte del padre, avvenuta in seguito a un attacco attribuito a operazioni israelo-statunitensi. La decisione è stata annunciata ufficialmente e conferma il passaggio di leadership nel contesto politico e religioso del Paese.

Mojtaba Hosseini Khamenei, figlio maggiore dell’ayatollah Ali Khamenei, è stato eletto nuova guida spirituale suprema al posto del padre, ucciso dalle operazioni israelo-statunitensi. Il nuovo ayatollah, 57 anni, ha da sempre evitato l’esposizione pubblica. Nato l’8 settembre 1969 nella città di Moshad,, ha studiato teologia a Qom e si è unito alle Guardie rivoluzionarie nel 2009. Non ha mai ricoperto cariche pubbliche e preferisce agire dietro le quinte. Ha fatto da tramite tra il regime teocratico e le Guardie rivoluzionarie. È stato eletto con urgenza dal Consiglio degli Esperti per la successione di Ali Khamenei in un momento cruciale per la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

