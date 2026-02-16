Monreale addio carta d’identità cartacea | il 3 agosto solo CIE per più sicurezza e servizi digitali ai cittadini

A Monreale, il Comune ha deciso di eliminare le carte d’identità cartacee dal 3 agosto, puntando sulla Carta d’Identità Elettronica (CIE) per migliorare la sicurezza e facilitare i servizi digitali. La scelta mira a rendere più efficiente l’accesso alle pratiche amministrative e a ridurre i rischi di frode, offrendo ai cittadini un documento più sicuro e facilmente gestibile online. A partire da quella data, le persone dovranno affidarsi esclusivamente alla versione digitale, che può essere utilizzata anche per viaggiare all’interno dell’Unione Europea.

Monreale dice addio alla carta d'identità cartacea: dal 3 agosto solo in formato elettronico. Monreale compie un passo decisivo verso la digitalizzazione dei servizi al cittadino: a partire dal 3 agosto, la carta d'identità tradizionale non sarà più rilasciata. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, punta a semplificare le procedure e aumentare la sicurezza grazie alla Carta d'Identità Elettronica (CIE), potenziando i servizi di prenotazione per gestire la transizione. Un processo nazionale accelerato. La scelta di Monreale si inserisce in un percorso più ampio che coinvolge l'intera pubblica amministrazione italiana verso la digitalizzazione.