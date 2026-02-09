Addio alla carta d’identità cartacea | dal 4 agosto 2026 resta solo la CIE

Dal 4 agosto 2026 la carta d’identità cartacea scomparirà definitivamente. Dal quel giorno, non sarà più possibile usarla per viaggiare o dimostrare l’identità. Le autorità italiane hanno deciso di passare alla CIE, la carta d’identità elettronica, che sostituirà il documento cartaceo. La trasformazione riguarda tutti i cittadini italiani e avverrà in modo graduale, ma entro quella data il documento cartaceo sarà ormai solo un ricordo.

La storica carta d'identità cartacea è destinata a diventare un ricordo: dal 4 agosto 2026 non sarà più valida. Al suo posto resterà esclusivamente la Carta d'identità elettronica (CIE), il documento di nuova generazione che unisce sicurezza, praticità e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Molti cittadini conservano ancora il vecchio documento nel portafogli, ma è arrivato il momento di compiere il passaggio. Per evitare attese e disagi dell'ultimo minuto, il consiglio è di prenotare per tempo un appuntamento allo Sportello unico del Comune di Arezzo. La prenotazione può essere effettuata online, via WhatsApp o tramite email.

