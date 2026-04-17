Nuoto tutte le interviste da Riccione | Curtis De Tullio Quadarella protagonisti

Durante la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione, sono state rilasciate interviste da alcuni dei principali atleti in gara. Tra i protagonisti figurano nuotatori di spicco che hanno partecipato alle diverse competizioni della giornata, offrendo commenti e riflessioni sulle loro prestazioni. Le interviste sono state condotte sul luogo delle gare e pubblicate dai media presenti all’evento.

Le voci dei grandi protagonisti della terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione. Una giornata intensa, ricca di risultati importanti e indicazioni preziose in vista degli Europei di Parigi. Nelle interviste realizzate da Sofia Altavilla e Martina Bonacchi, ascoltiamo le parole a caldo dei protagonisti subito dopo le loro gare: Luca De Tullio Anita Gastaldi Chiara Della Corte Jacopo Barbotti Sara Curtis, protagonista assoluta di questi Assoluti Emma Virginia Menicucci Simona Quadarella, ancora una volta riferimento del fondo italiano Spazio anche a Nicolò Martinenghi, che racconta l’infortunio che lo ha costretto a saltare gli Assoluti di Riccione, offrendo uno sguardo importante sul suo percorso di recupero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, tutte le interviste da Riccione: Curtis, De Tullio, Quadarella protagonisti Nuoto, tutte le interviste da Riccione: Curtis, De Tullio, Quadarella protagonisti Notizie correlate Nuoto, Sara Curtis si prende la scena nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Bene Burdisso e Quadarella, Mao assenteCalato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: De Tullio si ritrova negli 800 sl! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuoto, tutte le interviste da Riccione: Curtis, De Tullio, Quadarella protagonisti; NUOTO, ASSOLUTI DI RICCIONE 2026: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER SEGUIRE LE GARE; NUOTO | Giorgio Lamberti: Quel record impossibile, il ritiro a 24 anni e la mia vasca più dura; Stagione da sogno per l’Italia! Tutti i protagonisti al FISI Media Day. Nuoto, tutte le interviste da Riccione: Curtis, De Tullio, Quadarella protagonistiLe voci dei grandi protagonisti della terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione. Una giornata intensa, ricca di risultati ... oasport.it Ceccon e l’intervista virale con Mora agli Europei di nuoto: Ma che pirla. Mi subisce moltoThomas Ceccon e Lorenzo Mora protagonisti di un’intervista esilarante subito dopo aver centrato la finale degli Europei in vasca corta in Polonia. Simpatico siparietto in diretta: Che pirla. Leggi ... fanpage.it Federazione Italiana Nuoto facebook Il giovane talento della Kairos Nuoto Lamezia brilla nei 100 rana, stabilisce il record regionale e si avvicina alla qualificazione per gli Europei, con la vista sul prestigioso Trofeo Settecolli di Roma #Sport #Nuoto x.com