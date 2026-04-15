Nella sessione mattutina dei campionati italiani di nuoto a Riccione, Sara Curtis ha conquistato il miglior tempo nelle batterie dei 50 dorso, attirando l'attenzione. Hanno partecipato anche Burdisso e Quadarella, entrambi qualificandosi per le fasi successive, mentre Mao non è presente tra i concorrenti. La giornata si è aperta con queste prove, segnando l’inizio delle competizioni di questa seconda giornata.

Calato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Un day-2 romagnolo scosso in apertura da programma da Sara Curtis, impegnata nei 50 dorso donne. Reduce da una brillante prestazione nella 4×100 sl, la piemontese è tornata in vasca con decisione, mostrando una nuotata e un riscontro considerevole. Pronti, via e 27?51 a far impallidire tutti e rifilando alla prime delle avversarie, Federica Toma, 81 centesimi. Una differenza notevolissima col resto della concorrenza. Un tempo che è ampiamente il proprio personale (27?94, il precedente) e vale la quinta prestazione mondiale stagionale (2° tempo alltime in Italia).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis si prende la scena nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Bene Burdisso e Quadarella, Mao assente

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