LIVE Nuoto Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | De Tullio si ritrova negli 800 sl! Attesa per Curtis e D’Ambrosio

Durante i campionati italiani di nuoto in corso, si sono svolte le batterie degli 800 stile libero maschile questa mattina, con alcuni atleti che sono passati alle finali. È attesa per le prossime gare di Curtis e D’Ambrosio, mentre un nuotatore si è trovato a competere negli 800 sl dopo aver partecipato ad altre discipline. La sessione delle batterie è terminata alle 18.23 con alcune doppiette.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.23: DOPPIETTA PER GLI EUROPEI! Anita Gastaldi si porta a casa anche il titolo più atteso, quello dei 200 misti, con il crono 2’11?06, qualificata per Parigi anche la seconda classificata, Chiara Della Corte con 2’11?58. Terzo gradino del podio per Sara Franceschi, ancopra lontana dalla migliore condizione, con 2’12?79 18.22: Ai 100 Gastaldi, Alzetta, Velati 18.19: Queste le protagoniste della finale dei 200 misti donne: 1 ITA FRESIA Francesca Centro Sp.vo Carabinieri – Aquatica Torino ssd 2000 2’16.44 2 ITA ALZETTA Giada Leosport Nice Footwear 2006 2’15.79 3 ITA PIROVANO Anna GS Fiamme Azzurre – In Sport Rane Rosse 2000 2’15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: De Tullio si ritrova negli 800 sl! Attesa per Curtis e D’Ambrosio Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: attesa per Curtis e D’Ambrosio nei 100 slCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 17. LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio vogliono stupire nei 100 sl!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Nuoto, Assoluti Riccione 2026: calendario, orari e dove vedere le gare in TV e streaming. LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: De Tullio si ritrova negli 800 sl! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.19: Queste le protagoniste della finale dei 200 misti donne: 1 ITA ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà ... oasport.it Terze giornate di batterie ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione Giornata positiva per gli Azzurri che questo pomeriggio sono chiamati alle finali, alla ricerca del titolo e del pass per gli Europei! link in bio o nelle storie per l’articolo completo con tutti i r - facebook.com facebook