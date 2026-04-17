A Nuoro, una donna è stata accusata di aver percepito per 13 anni la pensione della madre deceduta. I carabinieri hanno sequestrato beni per oltre 226.000 euro, sospettati di provenire da un'operazione di truffa aggravata ai danni dell’INPS. L’indagine ha portato al blocco di somme e proprietà ritenute ottenute illegalmente. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario tuttora in corso.

Sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 226.000 euro a Nuoro nei confronti di una donna accusata di truffa aggravata ai danni dell’INPS. Il provvedimento è stato disposto dalla locale Autorità Giudiziaria nell’ambito di un’indagine sulle frodi ai danni della spesa pubblica. Le indagini e la scoperta della frode Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle frodi che colpiscono la spesa pubblica, con particolare attenzione alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPS....🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nuoro, intasca per 13 anni la pensione della madre morta: sequestrati 226.000 euro a una donna

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