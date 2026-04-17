A Nuoro, i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro preventivo su disposizione dell’autorità giudiziaria. La misura riguarda una donna indagata per truffa aggravata, legata a un importo complessivo di circa 226 mila euro. La vicenda riguarda il fatto che la donna avrebbe incassato la pensione della madre, deceduta da 13 anni.

AGI - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dall'autorità giudiziaria, nei confronti di una donna indagata per il reato di truffa aggravata, per un valore complessivo di circa 226.000 euro tra beni e disponibilità finanziarie. La pensione percepita indebitamente per 13 anni. L'indagine, sviluppata nei mesi scorsi attraverso approfonditi riscontri documentali e bancari, ha consentito di individuare una cittadina di origine nuorese, residente fuori Regione, che avrebbe continuato a percepire indebitamente la pensione della madre, già residente a Nuoro, deceduta da oltre 13 anni.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nuoro: incassa pensione della madre morta per 13 anni

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