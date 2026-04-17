Nuoro incassa per 13 anni la pensione della madre morta | usava il suo conto anche per prenotare hotel e aerei

A Nuoro, una donna è stata scoperta a ricevere la pensione della madre defunta per oltre un decennio, utilizzando anche il conto della vittima per prenotare hotel e voli. La Guardia di finanza ha sequestrato circa 100 mila euro e un immobile nel centro della città, contestandole il reato di truffa aggravata. L’indagine ha portato alla luce questa frode che durava da 13 anni.

Fingeva che la madre fosse ancora viva per intascare la sua pensione, la Gdf le sequestra 100mila euro e un immobile nel centro di Nuoro: l'accusa è di truffa aggravata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nuoro: incassa pensione della madre morta per 13 anniAGI - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dall'autorità... Bimba di 2 anni morta a Bordighera: indagato anche il compagno della madreABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura Si allarga l’inchiesta sulla morte della bambina di due anni avvenuta a... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Nùoro, incassa la pensione della madre morta da 13 anni. 226mila euro la somma percepita indebitamente; Il paradosso della Barbagia digitale: a Nuoro le start-up crescono a ritmi da Silicon Valley. Nuoro: incassa pensione della madre morta per 13 anniAGI - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dall'autorità giudiziaria, nei confronti di una donna indagata per il r ... msn.com Incassa per 13 anni la pensione della madre morta: sequestro da oltre 300mila euro a una donna di NuoroIncassa per 13 anni la pensione della madre morta: sequestro da oltre 300mila euro a una donna di Nuoro - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Percepiva la pensione della madre morta da 13 anni, sequestrati beni per 300mila euro: cosa sappiamo Nuoro, secondo l’accusa la figlia avrebbe sfruttato un errore informatico dell’Ufficio anagrafe facebook