Bimba di 2 anni morta a Bordighera | indagato anche il compagno della madre

A Bordighera, il compagno della madre della bambina di 2 anni morta ieri, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo che i carabinieri hanno trovato segni di percosse sul suo corpo, motivo per cui ora si approfondiscono anche le sue responsabilità nell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura. Si allarga l’inchiesta sulla morte della bambina di due anni avvenuta a Bordighera. La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati anche il compagno della madre, un 42enne residente a Perinaldo, che ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio preterintenzionale. La madre della piccola si trova già in carcere con la stessa accusa. La decisione dei magistrati è maturata dopo aver accertato che la donna aveva trascorso la notte precedente alla tragedia nell’abitazione dell’uomo, ora posta sotto sequestro per consentire tutti gli approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

La procura di Imperia ha aperto un’indagine anche sul compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di aver ucciso la piccola Beatrice, di soli due anni, dopo aver trovato la bambina senza vita nella loro abitazione.

