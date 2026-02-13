Scopre di avere diritto alla pensione a 75 anni | ecco quanto incassa

Marco Bianchi, 75 anni, ha scoperto solo ora di poter ricevere una pensione più alta di quella dell’assegno di inclusione che riceveva da anni. La sua sorpresa è grande: per tutto questo tempo, non sapeva di avere diritto a un trattamento pensionistico più adeguato, e solo recentemente ha scoperto che può fare domanda per la pensione vera e propria. La causa di questa scoperta è stata una consulenza con un patronato, che gli ha spiegato che, con i contributi versati nel corso della vita, può accedere a una pensione più vantaggiosa, anche se in ritardo rispetto alle aspettative

Per anni ha vissuto con l' assegno di inclusione, senza sapere di avere diritto a una pensione ben più consistente. Il protagonista della vicenda è un uomo di 75 anni di Genova che, nelle scorse settimane, si è rivolto al patronato Inca Cgil di via Milano, a Genova, per capire se, vista l'età, potesse accedere alla pensione sociale. La verifica dei contributi. Durante la verifica della sua posizione contributiva, le operatrici hanno notato che tra i diversi lavori svolti nel corso della vita figuravano anche periodi di navigazione, con relativa contribuzione marinara. Un dettaglio che si è rivelato decisivo.