A 75 anni scopre di avere diritto alla pensione e incassa 106 mila euro di arretrati

Un uomo di 75 anni si è scoperto solo recentemente di poter ricevere la pensione. Dopo anni di difficoltà economiche, ha incassato 106 mila euro di arretrati. Per tutto questo tempo, ha vissuto senza sapere che gli spettava un sostegno che non aveva mai chiesto. Ora si sta informando sui passaggi da seguire per continuare a riceverla regolarmente.

Per anni ha vissuto contando su un sostegno economico destinato alle persone in difficoltà, senza sapere che gli spettava una pensione mai richiesta. Oggi, a 75 anni, può finalmente guardare al futuro con maggiore serenità, oltre 106mila euro di arretrati riconosciuti e un assegno mensile di circa 1.400 euro. Una vicenda che si è trasformata in un vero e proprio lieto fine. La scoperta inattesa. L’uomo, residente a Genova, era titolare dell’assegno di inclusione, il contributo economico previsto per chi si trova in condizioni di fragilità sociale ed economica. Non immaginava, però, che nel corso della sua lunga vita lavorativa avesse maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A 75 anni scopre di avere diritto alla pensione e incassa 106 mila euro di arretrati Approfondimenti su Pensione Arretrati Scopre di avere la pensione, ecco arretrati da 106mila euro Una donna scopre di avere diritto alla pensione e si ritrova tra le mani ben 106 mila euro di arretrati. Anziano indigente chiede se può avere pensione sociale: ha diritto a 1.400 euro mensili e 106mila euro di arretrati Un uomo di 75 anni, senza fissa dimora, ha chiesto se può ottenere la pensione sociale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pensione Arretrati Argomenti discussi: Scopre di avere la pensione, ecco arretrati da 106mila euro. Era povero, scopre (a 75 anni) di avere la pensione e gli versano 106mila euro di arretratiNon sapeva di aver diritto alla pensione, non aveva mai incassato l'assegno. Ora, recupera ben 106mila euro di arretrati e una pensione mensile di ... msn.com La polizia scopre che l’uomo, 37 anni, ha a suo carico un mandato di arresto europeo per traffico di sostanze stupefacenti - facebook.com facebook Ranucci per anni ha visto “giri fascisti” ovunque. Ora si scopre che, in privato con l’imputata Boccia, Sigfrido, il paladino dell’antidiscriminazione che pure cataloga le persone in “giri”, parlava di “giri gay”, infilandoci chiunque. Il cacciatore ufficiale di fantasmi n x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.