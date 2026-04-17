Il 24 aprile 2026, il Duomo di Monreale si prepara ad accogliere una cerimonia di nozze di rilevanza internazionale. Tra i presenti ci saranno circa 300 ospiti provenienti da diversi paesi, per assistere al matrimonio tra Charles Forte, figlio di un noto imprenditore alberghiero, e Georgie Wright. La cerimonia si svolgerà nel suggestivo contesto del Duomo e del Chiostro, attirando attenzione internazionale.

La Giunta Comunale di Monreale ha approvato all’unanimità la delibera, he riconosce all’evento il carattere di iniziativa di rilevante interesse pubblico per la sua valenza turistica e promozionale. Non una scelta scontata: concedere in uso esclusivo il Duomo di Santa Maria La Nuova, il Chiostro e Piazza Guglielmo II significa scommettere su una vetrina globale che pochi eventi possono offrire. Charles Forte, 30 anni, è il figlio più giovane di sir Rocco Forte e lavora all’interno del gruppo alberghiero di famiglia occupandosi dello sviluppo di nuovi progetti. La futura sposa, Georgie Wright, è una professionista del settore moda e accessori, figlia di David Wright, con radici tra Londra e la Nuova Zelanda.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Nozze da favola a Monreale: sposi vip tra Duomo e Chiostro con 300 ospiti internazionali

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