Finalmente sposi Nozze super chic per il vip più amato dagli italiani e la sua compagna

Da caffeinamagazine.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un famoso personaggio pubblico e la sua compagna si sono sposati in una cerimonia intima, dopo anni di fidanzamento. La notizia della loro unione è stata resa nota poco dopo l’evento, che ha visto la partecipazione di pochi invitati e si è svolta in modo riservato. La coppia, molto seguita sui social, ha condiviso alcuni dettagli dell’evento con i propri fan.

La stagione dei matrimoni vip si è aperta con qualche settimana di anticipo rispetto alla primavera. Dopo anni di fidanzamento, uno dei famosi con più fan in Italia e la sua compagna hanno deciso di pronunciare il fatidico sì in una cerimonia intima e riservata. Il tutto si è svolto nel Principato di Monaco, tra eleganza, discrezione e un’atmosfera da favola. Il rito civile è stato celebrato lo scorso 28 febbraio, ma le immagini dell’evento sono state diffuse soltanto nelle ultime ore. Sui social sono comparsi scatti e video che raccontano l’arrivo degli sposi, i sorrisi all’uscita e alcuni dettagli glamour del grande giorno. La lista degli invitati era ristretta a familiari e amici strettissimi, in linea con la volontà di mantenere l’evento lontano dai riflettori fino alla pubblicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

