Maya Hawke nozze da favola a New York tra star e famiglia

Maya Hawke ha scelto San Valentino per sposare Christian Lee Hutson a New York. La cerimonia si è svolta in una location elegante, davanti a parenti e amici stretti, tra cui la madre Uma Thurman e il padre Ethan Hawke. La coppia ha deciso di celebrare il loro amore in un’atmosfera intima e ricca di emozioni.

Maya Hawke sposa Christian Lee Hutson a New York: un matrimonio romantico a San Valentino con Uma Thurman, Ethan Hawke e il cast di Stranger Things. Il giorno di San Valentino ha fatto da cornice a uno dei matrimoni più attesi di Hollywood. Maya Hawke, la talentuosa protagonista di Stranger Things, ha pronunciato il fatidico "sì" nel cuore pulsante di Manhattan. La ventisettenne è stata avvistata per le vie della Grande Mela in un incantevole abito candido, scortata da due accompagnatori d'eccezione: i genitori Ethan Hawke e Uma Thurman, apparsi orgogliosi e sorridenti al fianco della figlia.