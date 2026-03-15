Oculisti vanno a un convegno la sala operatoria chiude | pazienti in attesa di intervento mandati a casa

Gli oculisti sono andati a un convegno e, di conseguenza, la sala operatoria è stata chiusa. Questo ha provocato il rinvio di diversi interventi di cataratta e procedure intravitreali programmati tra giovedì e venerdì. I pazienti in attesa sono stati rimandati a casa senza poter essere operati in quella finestra di tempo.

L’assenza dei medici oculisti avrebbe determinato il rinvio, tra giovedì e venerdì, di una serie di operazioni della cataratta e interventi intravitreali. Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl Brindisi, ha avviato un’immediata verifica interna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Oculisti chiudono la sala operatoria e rinviano senza preavviso decine di interventi: erano a un convegno (ma senza permesso)Dopo due anni e mezzo di attesa per un intervento di cataratta, giungono finalmente in ospedale per l’operazione, ma trovano la sala operatoria... Pazienti in sala operatoria, ladro nelle camere: razzia di telefoni e carte di creditoÈ stato arrestato in flagranza, mentre razziava i telefoni di due pazienti della Poliambulanza di Brescia, entrambi in quel momento sottoposti a... Tutto quello che riguarda Oculisti vanno Temi più discussi: Brindisi, gli oculisti chiudono la sala operatoria e vanno al convegno a Rimini: rinviati gli interventi; Campus Visivo: clinica oculistica temporanea a Roma Tor Vergata con OneSight Essilor Luxottica; Operazione della cataratta, 600 mila casi all'anno: 2.500 oculisti italiani si confrontano al palaCongressi; Tempi d’attesa, Oculistica di Cuneo vince la sfida: per l’intervento di cataratta ora basta un mese. Medici al congresso, saltano gli interventi a Mesagne: l'Asl avvia il procedimento disciplinareTre medici oculisti che prestano servizio al Pta (Presidio territoriale di assistenza) di Mesagne nei giorni scorsi - come riportato dal Corriere ... msn.com «Quella visita oculistica per mia figlia impossibile da prenotare nel percorso di tutela. L'assessore Riboldi così ostacola i cittadini»Fabio Cuscunà, informatico, racconta al Corriere la farraginosità dello strumento della sanità piemontese. «Una giungla, documenti non editabili, vanno stampati, ricaricati. Se è complicato per me, fi ... torino.corriere.it Mesagne, i medici oculisti vanno a un congresso e la sala operatoria chiude: l'Asl Brindisi apre un dossier x.com I disturbi visivi non vanno mai sottovalutati. Un calo della vista, immagini sfocate o fastidi persistenti sono segnali che richiedono una valutazione specialistica. Nel nostro nuovo reel, il Dott. Lesnoni, direttore del reparto di oculistica del Policlinico di Pomezi facebook