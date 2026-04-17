Nottingham Forest – Porto 1-0 2-1 complessivo | i padroni di casa mettono fine a 42 anni di attesa

Nel match tra Nottingham Forest e Porto, i padroni di casa hanno vinto per 1-0, portando il risultato complessivo a 2-1. Questa vittoria permette alla squadra di raggiungere una semifinale, che si svolgerà interamente con squadre della Premier League. La partita si è conclusa pochi minuti fa, secondo quanto riportato su un sito di calcio online. È la prima volta in 42 anni che Nottingham Forest supera questa fase di competizione.

2026-04-16 23:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Sarà una semifinale tutta di Premier League. Il Nottingham Forest è sopravvissuto a un secondo tempo nervoso e ha organizzato una semifinale di Europa League con i rivali della Premier League dell’Aston Villa, battendo il Porto in 10 uomini per 1-0 nel ritorno dei quarti di finale. È stata una serata emotivamente carica per il Forest, che era senza il centrocampista Elliott Anderson dopo la morte di sua madre giovedì scorso. Il nome di Anderson è stato cantato regolarmente per tutta la partita al City Ground, che il Forest ha concluso dopo un pareggio per 1-1 in Portogallo che li ha visti regalare uno strano autogol all’Estádio do Dragão.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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