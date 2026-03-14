Nottingham Forest-Fulham domenica 15 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Sfida importantissima per padroni di casa

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 si svolgerà la partita tra Nottingham Forest e Fulham. Sono state ufficializzate le formazioni e si discutono quote e pronostici. La sfida si presenta come un momento cruciale per i padroni di casa, ancora influenzati dalla sconfitta per 1-0 contro il Midtjylland nell’andata degli ottavi di Europa League.

Ci sarebbe da chiedersi dove sarà la testa del Nottingham Forest dopo che ha perso per 1-0 in casa contro il Midtjylland nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ora i Tricky Trees dovrebbero andare in Danimarca per cercare di ribaltare uno svantaggio non eccessivo, ma sarebbe comunque un’impresa ardua da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Fulham (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida importantissima per padroni di casa Articoli correlati Nottingham Forest-Fulham (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCi sarebbe da chiedersi dove sarà la testa del Nottingham Forest dopo che ha perso per 1-0 in casa contro il Midtjylland nella partita di andata... Brighton-Nottingham Forest (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Compito possibile per gli ospitiDopo il rigore segnato da Kerem Akturkoglu che aveva portato il Fenerbahce sul 2-0, c’è stata un po’ di preoccupazione tra i supporter del Nottingham... Una selezione di notizie su Nottingham Forest Fulham domenica 15... Temi più discussi: Nottingham Forest-Fulham, dove vedere il match in tv e streaming LIVE; Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata; Nottingham Forest cerca di sfuggire alla zona retrocessione contro il Fulham in Premier League; Pereira: il Forest deve giocare con fiducia per superare i problemi sotto porta. Pronostico Nottingham Forest-Fulham: il colpo salvezzaNottingham Forest-Fulham è una partita della trentesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Nottingham Forest vs Fulham – 15 Marzo 2026Nel cuore della Premier League, il 15 Marzo 2026 alle 15:00, il City Ground sarà teatro di una sfida intensa tra Nottingham Forest e Fulham. Una partita ... news-sports.it Da quando Lucca è andato al Nottingham Forest, gli inglesi hanno vinto 1 partita, pareggiate 3 e perse 5. Dopo i primi spezzoni di partita, Lorenzo ha segnato un gol inutile allo scadere di una partita persa. Poi è stato messo titolare nella gara di ritorno del pla facebook